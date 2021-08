La Salernitana si avvicina ad un colpaccio in attacco: 6 mln al Crotone per Simy

Si avvicina la fumata bianca per l'arrivo di Nwankwo Simy alla Salernitana: questa settimana può essere decisiva per l'accordo tra campani e Crotone per il trasferimento del nigeriano ai granata, che offrono 6 milioni e si stanno avvicinando alla richiesta dei pitagorici. Molto ben avviata anche la trattativa con il giocatore, che tornerebbe così in Serie A dopo l'exploit della scorsa stagione: sarà una settimana molto importante, in cui la Salernitana proverà ad accelerare per dare a Castori un altro rinforzo importantissimo per la squadra.