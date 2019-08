La Samp si allontana dalla pista Verdi: due calciatori in lista per rinforzare l'attacco

Hanno battagliero su parecchi giocatori in questa prima fase di calciomercato, ma ora Samp e Torino sembrano voler evitare aste sanguinose. Forte anche della volontà del giocatore i granata aspettano di chiudere Simone Verdi del Napoli. La Sampdoria, in piena maretta societaria per la trattativa Ferrero-Vialli, si avvicina a Rigoni e ancor più a Kamano, esterno offensivo del Bordeaux, ex obiettivo anche di Urbano Cairo. Di Francesco, allenatore dei doriani, ha bisogno di un attaccante adeguato al tridente e, per ora, ha adattato Gabbiadini. Lo riporta Torogranata.it