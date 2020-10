La Sampdoria cede Bonazzoli al Torino: si sblocca l'affare-Llorente?

Federico Bonazzoli ritrova Marco Giampaolo. L'attaccante infatti ha trovato l'accordo col Torino e lo stesso vale anche per granata e blucerchiati. Intesa sul prestito con obbligo di riscatto, è uno dei tanti giocatori già allenati da Giampaolo anche se nel caso di Bonazzoli solo per 27 minuti in un Samp-Benevento 2-1 del 2017. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.