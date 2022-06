La statistica su Deulofeu che spiega perché farebbe comodo al Napoli

Gerard Deulofeu piace tanto al Napoli e sarebbe di fatto il sostituto di Mertens, ma non solo.

Gerard Deulofeu piace tanto al Napoli e sarebbe di fatto il sostituto di Mertens, ma non solo. La pista è molto calda visto che il futuro a Napoli di Mertens sembra ormai lontano anche alla luce delle dichiarazioni di ieri. Lo spagnolo rientrerebbe nei parametri economici del Napoli, è più giovane di Mertens ed è un giocatore di qualità. In particolare Deulofeu ha concluso il campionato con l’Udinese classificandosi al primo posto in una speciale statistica. Primo in Serie A (dati Lega Serie A) per numero di passaggi chiave (78). Per passaggi chiave si intendono verticalizzazioni, cambi gioco che raggiungono e smarcano un compagno superando almeno una linea di difesa avversaria.

Nel Napoli, per intenderci, Insigne ne ha completati 54, Zielinski 45, mentre Mertens 34. Al Napoli farebbe sicuramente comodo un giocatore con le sue caratteristiche e potrebbe beneficiarne l’interno reparto offensivo che nella scorsa stagione ha avuto un rendimento realizzativo inferiore rispetto all’annata con Gattuso in panchina.