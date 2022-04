La statistica su Kvaratskhelia che farà impazzire i tifosi del Napoli

Dopo l'annuncio di De Laurentiis non sembrano esserci più dubbi, Kvaratskhelia sarà un nuovo giocatore del Napoli

Dopo l'annuncio di De Laurentiis non sembrano esserci più dubbi, Kvaratskhelia sarà un nuovo giocatore del Napoli. L'attaccante georgiano classe 2001 prenderà il posto di Insigne. C'è una statistica che infiamma la piazza, in questa stagione tra campionato e Nazionale, Kvaratskhelia ha tentato 5.9 dribbling a partita in media con 3 riusciti, numeri molto alti a conferma della sua propensione al talento e all'imprevedibilità. Nel Napoli, per intenderci, il giocatore che tenta più dribbling è Anguissa (2.6 di cui 1.9 riusciti). E' chiaro che quello italiano è un campionato decisamente più complicati di quelli russi e georgiani, ma l'istinto al dribbling è qualcosa di innato che Kvaratskhelia ha nel dna e che sarà pronto a mostrare anche in Italia.