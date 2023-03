La strana scelta del Tottenham: cacciato Conte, la panchina è del suo vice (che ha allenato solo in C)

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Benedetta fu la sua ultima esperienza da calciatore, a Bari, in quei tre anni in cui i suoi passi hanno incrociato quelli di Antonio Conte. Cristian Stellini, difensore di piede mancino, all'occorrenza anche terzino, stava per smettere di giocare. E, una volta appesi gli scarpini al chiodo, entrò nello staff dell'allenatore leccese, prima a Siena e poi alla Juventus. In bianconero, però, ci resta un anno, poi rassegna le dimissioni per il suo coinvolgimento nello scandalo calcioscommesse. E' il 2012. Poi, una volta caduto ogni capo d'accusa, torna in sella e riparte dai giovani, dalla Primavera del Genoa.