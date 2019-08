La strategia per Ounas: solo il prestito perché il Napoli è ancora convinto della sua esplosione

Il Napoli stima e apprezza Adam Ounas, tre estati fa l'ha acquistato proprio per questo. Ma in queste stagioni l'algerino non è riuscito ad esplodere, ad emergere, a convincere i suoi allenatori. Le qualità tecniche non sono in discussione, ma l'ex Bordeaux deve crescere nella scelta della giocata, imparare ad essere funzionale e non solo bello da vedere. Per questo il Napoli lo sta cedendo al Nizza in prestito secco e oneroso, senza riscatto. Un anno da titolare per ritrovare continuità e poi il ritorno alla base. Perché il Napoli punta ancora su di lui ed è convinto che anche il suo valore economico possa aumentare in nove mesi.