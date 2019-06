La svolta della Gazzetta: "ADL vuole vincere e acquisterà giocatori con stipendi alti! Altrimenti inspiegabile Ancelotti..."

Sta cambiando il mercato del Napoli: saranno diverse le strategie nella prossima estate. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che ci saranno maggiori investimenti, altrimenti - si legge sul quotidiano - diverrebbe inspiegabile l’ingaggio di Carlo Ancelotti, avvenuto nella primavera dello scorso anno. Non si spendono 36 milioni di euro lordi (contratto triennale) per accontentarsi del secondo posto e del piazzamento Champions League. Gazzetta prosegue: "Stavolta De Laurentiis vuole vincere, s’è convinto che per farlo sarà necessario acquistare giocatori che costano tanto e che hanno stipendi non comuni alla maggior parte dei giocatori già in organico".