La tentazione saudita per Verratti raddoppia: un altro club arabo interessato all’italiano

Troppo poco per un giocatore che resta uno dei pilastri della squadra, seppur sfiduciato dopo l'ultima stagione e le contestazioni dei tifosi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Verratti ha sul piatto una ricca offerta dell'Al-Hilal e la sta valutando da giorni insieme al Paris Saint-Germain, che però non ha ancora dato il via libera al club saudita per trattare con l'italiano. Al centrocampista è stato proposto un ricco contratto triennale, mentre l'offerta ai parigini è di circa 30 milioni di euro. Troppo poco per un giocatore che resta uno dei pilastri della squadra, seppur sfiduciato dopo l'ultima stagione e le contestazioni dei tifosi.

Chiamata di Jaissle

L'Al-Hilal, però, non è l'unico club saudita interessato all'ex Pescara. Come riporta L'Equipe, negli ultimi giorni si sarebbe fatto avanti anche l'Al-Ahli, il club che ha ingaggiato Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Roberto Firmino ed Édouard Mendy e che vuole rafforzarsi con diversi elementi a centrocampo, tra cui proprio Verratti e Paul Pogba. Il nuovo allenatore, Matthias Jaissle, potrebbe parlare con l'abruzzese nelle prossime ore.