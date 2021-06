Labriola, altra esperienza in Serie C? L'azzurrino nel mirino del Taranto

Grandi manovre in casa Taranto in vista della stagione che coincide col ritorno tra i professionisti. Prime idee per i rossoblu che guardano anche al comparto degli under e ragionano col Napoli per avere Valerio Labriola, classe 2001 della Primavera azzurra con cui ha collezionato 6 reti in 12 presenze nella seconda parte di stagione. Già in C con la Fermana, sei mesi in cui ha assaggiato il calcio dei grandi, per il centrocampista sembra arrivata l’ora del salto di qualità. A riportarlo è TuttoC.com.