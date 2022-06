Labriola rientra a Napoli per fine prestito, ma il Taranto lo rivuole: la situazione

Una stagione positiva quella appena conclusa per Valerio Labriola con la maglia del Taranto, il calciatore rientrerà al Napoli per fine prestito.

