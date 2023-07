Lacroix già seguito in passato: perché può diventare favorito in difesa

L'ultima opzione per la difesa del Napoli è quella di Lacroix che ha tutti i requisiti necessari per poter fare al caso del club azzurro

L'ultima opzione per la difesa del Napoli è quella di Lacroix che ha tutti i requisiti necessari per poter fare al caso del club azzurro: è ancora relativamente giovane con un ingaggio alla portata e un costo di cartellino decisamente più accessibile rispetto, ad esempio, a Kilman, per cui il Napoli si è già spinto fino a 35 milioni di euro, ma invano. Lacroix ha giocato 24 partite in Bundesliga lo scorso anno, si è diviso tra difesa a tre o a quattro, è un centrale duttile, con margini di crescita, che domina l'area di rigore coi suoi 190 centimetri d'altezza. Il Napoli lo segue con attenzione. Lo scrive il Corriere dello Sport.