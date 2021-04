Lamela, un altro mancino per il Napoli? Ecco dove può giocare, ma dipende dall'allenatore

E' di oggi la notizia del Corriere dello Sport secondo cui il Napoli avrebbe fatto passi importanti per Erik Lamela, fantasista del Tottenham con contratto in scadenza a giugno 2022. Ma dove si collocherebbe l'ex Roma nello scacchiere azzurro? Lo spiega il Corriere dello Sport: "Nell’organico, comunque, sarebbe il secondo mancino dopo Politano; e considerando che Lozano può essere schierato ovunque, avendo l’indole del 10 argentino potrebbe anche essere usato in alternativa a Zielinski. Come trequartista di un 4-2-3-1: tutto dipenderà dal nuovo allenatore".