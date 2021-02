Lapadula, sfida sempre speciale al Napoli 5 anni dopo il 'no' e l'attacco di ADL

Gianluca Lapadula domani proverà a frenare la corsa Champions del Napoli. Il Corriere del Mezzogiorno scrive quest'oggi che la gara di domani al “Maradona” - prima volta anche per lui nell’impianto con la nuova intitolazione - ha un gusto speciale per il centravanti italo-peruviano seguito dal club azzurro dopo la stagione straordinaria con il Pescara: "Sono trascorsi quasi cinque anni e l’affare non andò in porto perché l’attaccante sannita scelse il Milan con la riflessione legittima di De Laurentiis: «Noi vogliamo gente motivata e desiderosa di vestire la maglia azzurra». Con i rossoneri l’attaccante non fece un campionato straordinario tant’è che il club rossonero preferì farlo sostare in prestito al Genoa. Lapadula non ha confermato le doti di realizzatore apprezzate con i delfini però ha avuto l’umiltà e l’intelligenza di ricalibrarsi e sostenere un tipo di gioco meno evidente ma ugualmente produttivo e che sta portando i risultati auspicati".