Laudisa avverte ADL: "Osimhen piace molto in Premier, vedremo cosa accadrà in estate"

In "Tutto Napoli in Podcast" il nostro direttore Antonio Gaito ha approfondito il tema, proiettandosi anche a un possibile...

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI BATTE LA REGGINA: AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA SFIDA ALLA JUVE La Primavera di Frustalupi batte 1-0 la Reggina, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e conquista così il pass per gli ottavi in cui gli azzurrini dovranno vedersela con la Juventus. La rete decisiva è stata realizzata al minuto 71 da... La Primavera di Frustalupi batte 1-0 la Reggina, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e conquista così il pass per gli ottavi in cui gli azzurrini dovranno vedersela con la Juventus. La rete decisiva è stata realizzata al minuto 71 da... LE ALTRE DI A FLOP BAKAYOKO: AL MILAN NON GIOCA MAI E ORA PUÒ ANDARE AL BOLOGNA Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna avrebbe messo nel mirino un centrocampista di livello internazionale come Tiemoue Bakayoko, che non sta trovando spazio al Milan dopo il prestito biennale stipulato col Chelsea e che quindi a gennaio... Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Bologna avrebbe messo nel mirino un centrocampista di livello internazionale come Tiemoue Bakayoko, che non sta trovando spazio al Milan dopo il prestito biennale stipulato col Chelsea e che quindi a gennaio...