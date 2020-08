Laudisa: "Bernardeschi? Non ha detto 'no' al Napoli, questione diritti d'immagine si supera..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “Bisogna trovare un equilibrio economico tra Napoli e Juventus su Milik e Bernardeschi. Sicuramente quest’ultimo insieme a Boga e Under sono in lizza per sostituire il ruolo di Callejon. Bernardeschi mi sembra voglia giocarsi il futuro nella Juve, ma in quel ruolo ci sono anche Douglas Costa e Cuadrado, ha molta concorrenza. È prematuro dire che Bernardeschi ha detto di no al Napoli. I problemi dei diritti d’immagine, qualora ci fosse la volontà, si può superare tranquillamente. Milik alla Roma? Bisogna capire come si muove la nuova proprietà. L’approdo di Friedkin impone delle operazioni d’immagine, trattenere Dzeko è fondamentale, quindi è una questione che vedrei in seconda battuta".