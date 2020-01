Laudisa: "Nell'affare Rodriguez-Napoli c'è lo zampino di Gattuso..."

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “C’è lo zampino di Gattuso sull’affare Ricardo Rodriguez. Il Napoli è protagonista in questo mercato per quanto fatto e per quanto ancora intende fare. Mi sembra che il Napoli stia facendo una rifondazione perché arrivano calciatori non dai nomi altisonanti, ma che hanno caratteristiche ben chiare.

Petagna? E’ un bel duello perché la Spal lotta per la salvezza e non può privarsi del suo attaccante migliore. Il Napoli sta lavorando anche all’ipotesi di prenderlo adesso, ma lasciarlo a Ferrara fino a fine stagione”.