Laudisa su Amrabat-Rrahmani: "Il Verona vorrebbe chiudere subito e tenerseli fino a giugno..."

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato di mercato in casa Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Amrabat-Rrahmani al Napoli? E' chiaro che dalla sponda veronese ambirebbero a chiudere subito e tenersi i giocatori. Il Napoli ha individuato questi due stranieri che al debutto in Italia si sono rivelati in gamba. Amrabat, va ricordato, è in prestito ed il Verona deve ancora riscattarlo per 3.5 mln".