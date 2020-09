Laudisa su Milik: "Nella Juve di Sarri poteva rientrare nel progetto, ad oggi non c'è nulla..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di mercato: “Milik è in scadenza di contratto, evidentemente resta affezionato all’idea di poter andare alla Juventus anche in scadenza. Ciò l’ha spinto a dire no ad un quinquennale da 5 milioni netti all’anno. Al momento il polacco blocca tutto, prevarrà la sua testardaggine e coerenza o crollerà? È il domandone di queste ore cruciali, senza dimenticare che sullo sfondo, in casa Juve, c’è ancora Suarez. Milik, nella gestione Sarri, avrebbe avuto ragion d’essere nel progetto bianconero, è anche il più giovane dei 3. Ma un progetto non c’è, è un day by day".