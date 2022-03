Lazio, anche Ospina tra i nomi seguiti per la porta: tutto dipende da Strakosha

Il quotidiano capitolino Il Tempo fa un riassunto di tutti i nomi seguiti dalla Lazio per il ruolo di portiere qualora Strakosha non dovesse rinnovare.

