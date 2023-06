Lazio-Berardi in stand-by: Sarri valuta la virata su un obiettivo azzurro

Sarri insiste per Domenico Berardi, ma per Lotito appare come una missione impossibile.

Sarri insiste per Domenico Berardi, ma per Lotito appare come una missione impossibile. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, secondo il quale i 30 milioni di euro richiesti dal Sassuolo non sembrano al momento trattabili. L'acquisto dell'esterno offensivo, cercato anche dal Milan, è legato quindi alla cessione di Sergej Milinkovic-Savic, anche se le alternative non mancano.

Così come la Fiorentina, i biancocelesti continuano infatti a pensare anche a Riccardo Orsolini. L'attaccante del Bologna ad oggi non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024, Sartori per lui chiede 15 milioni di euro, mentre Lotito potrebbe provare a offrirne 10-12. Matteo Cancellieri, gestito dallo stesso agente, può rientrare nella trattativa.