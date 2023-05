Lazio, difficoltà per Zielinski: Sarri punta un obiettivo del Napoli per il centrocampo

Altra rivoluzione in casa Lazio? A centrocampo possibile che si concretizzino tre nuovi arrivi,

Altra rivoluzione in casa Lazio? A centrocampo possibile che si concretizzino tre nuovi arrivi, ma i nomi di Zielinski, Loftus-Cheek e Frattesi non sembrano scaldarsi, sebbene per motivi diversi (ingaggio alto per i primi, desideri di Premier per il giocatore del Sassuolo, ndr): un giovane che piace a Sarri e su cui punterebbe è Jacopo Fazzini dell’Empoli, 20 anni, seguito in Serie A anche dal Napoli.

Cataldi si è specializzato da regista sarrista, Marcos Antonio è considerato fragile e un altro arrivo in quel reparto è considerato una priorità: lo scrive il Corriere dello Sport quest'oggi.