Lazio, dubbi sul rinnovo di Sarri: Mendes propone un altro ex allenatore azzurro

Sebbene i discorsi per il rinnovo di Maurizio Sarri stiano per riprendere, la fumata bianca non è ancora arrivata.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Sebbene i discorsi per il rinnovo di Maurizio Sarri stiano per riprendere, la fumata bianca non è ancora arrivata nonostante l'annuncio datato quattro mesi fa del presidente Claudio Lotito. Motivo per cui, racconta il Messaggero, non solo l'agente del tecnico ex Napoli si sta guardando intorno, ma alla stessa Lazio sono stati proposti dal superprocuratore Mendes gli assistiti Conceicao e Gattuso.