Lazio e Botafogo: solo questi due club si sono fatti avanti per Mertens

© foto di www.imagephotoagency.it

Il silenzio di Dries Mertens inquieta i tifosi che non vogliono perdere il re della classifica marcatori all time della storia, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno facendo il punto sul futuro del belga. E' probabile che bisognerà attendere metà giugno per conoscere l’esito di questa storia: la Lazio e il Botafogo si sono fatte avanti, scrive il quotidiano limitando a queste soluzioni le piste aperte attualmente per l'attaccante azzurro.