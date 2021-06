Lazio, Hysaj ad un passo. Sarri ha cambiato idea su Maksimovic

Elseid Hysaj potrebbe essere uno dei primi colpi per la Lazio di Sarri. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il terzino del Napoli è vicino ai biancocelesti. Maksimovic, come Hysaj, è in scadenza, ma su di lui Sarri sta cambiando idea. Al momento ha messo il suo nome in stand-by e la Lazio valuta altri nomi per rinforzare la difesa.