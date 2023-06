Lazio, i nomi per l'eventuale dopo Milinkovic: Zielinski resta il preferito di Sarri

l preferito di Maurizio Sarri, non da oggi, è ancora Piotr Zielinski che potrebbe lasciare Napoli in caso di mancato rinnovo.

Con la Juventus che, in attesa della risposta di Adrien Rabiot, continua a tenere in caldo il nome di Milinkovic-Savic, la Lazio studia i profili degli eventuali sostituti del serbo. Il preferito di Maurizio Sarri, non da oggi, è ancora Piotr Zielinski che potrebbe lasciare Napoli in caso di mancato rinnovo. Il polacco è la prima scelta, ma le alternative non mancano come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Una porta a Londra, dove Ruben Loftus-Cheek dovrà trovare una nuova sistemazione. Sarri lo conosce bene per averlo visto al Chelsea, ma oltre all'inglese nelle ultime ore sono stati puntati i radar anche su Joey Veerman, 24enne di proprietà del PSV Eindhoven.