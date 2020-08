Lazio, il medico sociale: "Reina? Il prima possibile raggiungerà i nuovi compagni"

In diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio, che ha parlato anche di quello che sarà l'arrivo nella capitale dell'ex azzurro Pepe Reina: "I contagiati in casa Lazio? E' tutto sotto controllo. I calciatori in osservazione sono solo per prudenza. Dobbiamo insegnare agli atleti, però, il virtuosismo: avere un corretto comportamento, dentro e fuori dal campo. Essere campioni non significa essere invincibili. Quindi complimenti ai calciatori che hanno rispettato tutte le regole.

Reina? Stiamo concordando insieme il da farsi per le visite mediche, così da mandarlo il prima possibile a raggiungere la squadra ad Auronzo.

Rischio infortuni per la prossima stagione? Giocando tre partite alla settimana, quelli muscolari potrebbero diventare più frequenti. Sappiamo, però, come prevenirli, lavorando in un certo senso già dalla preparazione. E poi sarà fondamentale il riposo. Sonno, alimentazione e idratazioni saranno cruciali".