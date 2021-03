Lazio, Inzaghi lontano dal rinnovo: mancano stimoli, ma si decide a fine stagione

Il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio appare più lontano che mai. Lotito venerdì è andato a Formello ma ha ignorato il tecnico: nessuno incontro e una sensazione di gelo tra le parti dopo che il prolungamento ormai sembrava cosa fatta. Il club non ha mai voluto chiudere il discorso in via definitiva e con il presidente che prende tempo, anche l'allenatore ha decisamente rallentato il discorso. Sembrano venuti meno certi stimoli per andare avanti insieme dopo 5 anni al top. Le parti prima o poi dovranno decidere il da farsi ma pare abbastanza sicuro che si arriverà alla fine della stagione con questa incertezza, prima di arrivare alla resa dei conti. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.