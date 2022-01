Lazio, Lazzari in uscita: per sostituirlo si pensa ad un obiettivo azzurro

Manuel Lazzari può lasciare la Lazio in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero infatti, l'ex SPAL è ormai relegato in panchina ed è in vendita per sbloccare l'indice di liquidità: spunta ora lo scambio con Hickey del Bologna, ma occhio sempre a Reinildo Mandava del Lille, fra sei mesi svincolato e seguito in Italia anche dal Napoli.