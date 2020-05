Lazio, Lotito insidia ADL sul mercato: piacciono gli stessi difensori dell'Hellas

La Lazio insidia le strategie di mercato del Napoli. La società di Lotito, infatti, punta due giocatori dell'Hellas Verona che interessano anche al club azzurro. Oltre a Kumbulla, difensore centrale cercato già in inverno, i biancocelesti provano a spuntarla anche per Faraoni, terzino destro, che il Napoli aveva individuato come alternativa a Hysaj. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.