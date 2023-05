Lazio, Lotito stanzia 20mln per il colpo a centrocampo: il preferito di Sarri è Zielinski

Con la Champions vicina, il presidente della Lazio Claudio Lotito prepara un colpo da almeno 20 milioni per sostituire Milinkovic.

Con la Champions vicina, il presidente della Lazio Claudio Lotito prepara un colpo da almeno 20 milioni per sostituire Milinkovic. E’ il prezzo che dovrà pagare per centrare un vero rinforzo a centrocampo, sempre che bastino. Sarri considera Loftus-Cheek del Chelsea e Zielinski del Napoli i centrocampisti ideali per rinforzare la Lazio, sottolinea il Corriere dello Sport, e una cifra simile servirà anche per Gedson Fernandes, perché il Besiktas deve riconoscere il 50 per cento della futura vendita al Benfica, ex società del centrocampista.