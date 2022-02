Lazio, Luis Alberto come Fabian Ruiz: "Voglio tornare in Spagna per divertirmi"

Ospite del canale Twitch Jijantes FC, il centrocampista della Lazio Luis Alberto torna a mettere in dubbio la sua permanenza in biancoceleste. Dopo il piccolo caso estivo, lo spagnolo ha esternato la voglia di tornare in Spagna e lasciare di conseguenza il suo attuale club: "Lo dico da tantissimo tempo, vorrei tornare a vivere in Spagna, ho tanta voglia di tornare, vediamo se lo faró presto. Voglio tornare in Spagna per stare bene fisicamente e per divertirmi".