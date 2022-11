Lazio, Luis Alberto è un caso: Sarri continua a volerlo cacciare, ma Lotito chiede troppo

Sarri ne chiede la cessione ogni volta, Lotito invece domanda troppo per il suo cartellino. Ecco perché Luis Alberto continua a rimanere alla Lazio

Sarri ne chiede la cessione ogni volta, Lotito invece domanda troppo per il suo cartellino. Ecco perché Luis Alberto continua a rimanere alla Lazio, nonostante le tantissime panchine che stanno diventando sempre più numerose. È anche il motivo per cui lo stesso spagnolo aprirebbe volentieri a un addio anche a metà stagione, a gennaio, con il Siviglia come meta preferita. L'unico problema è che Monchi difficilmente spenderà quei soldi durante il mercato invernale, a meno che non arrivi un'offerta importantissima per due o tre pedine (come En Nesyri), altrimenti potrebbe muoversi solo con un prestito.

25 milioni per i suoi servigi.

Lotito non è solito fare sconti a nessuno, tanto meno se Luis Alberto dovesse rimanere in Serie A. La situazione con lo spagnolo è peggiorata proprio all'arrivo di Sarri, quando non si era presentato in ritiro ad Auronzo di Cadore perché aveva intenzione di tornare in Spagna a tutti i costi. Eppure il rinnovo era arrivato solamente la stagione precedente, fino al 2025. Poi l'addio di Inzaghi e i tanti interessamenti delle big avevano solleticato il palato.

Chi può prenderlo?

Ci sarebbe anche l'Atletico Madrid, almeno secondo quanto rimbalza dalla Spagna, ma come per il Siviglia ci sarebbe solamente un prestito con diritto di riscatto, visto che la mancata qualificazione agli ottavi grava pesantemente su un club che è stato messo in vendita nelle ultime settimane. Difficile quindi pensare che i biancorossi possano spendere qualsiasi cifra per lui. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.