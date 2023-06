Lazio, Milinkovic ha comunicato di voler andar via: il primo nome per sostituirlo è un azzurro

TuttoNapoli.net

Juventus o Inter, il futuro di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe essere ancora in Italia. A ribadirlo questa mattina è La Gazzetta dello Sport, secondo la quale dopo la finale di Champions League potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby d'Italia per il Sergente della Lazio. Il serbo ha deciso di partire e il primo obiettivo per sostituirlo è il solito Piotr Zielinski del Napoli, pupillo di mister Sarri.