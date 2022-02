Lazio, non solo Ospina: spunta un altro nome per sostituire Strakosha 

La storia tra la Lazio e Strakosha è già ai titoli di coda, con il portiere che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza. Per questo i biancocelesti stanno valutando una rosa di nomi e tra questi c'è anche quello di Sergio Rico, di proprietà del PSG ma attualmente in prestito al Maiorca. Ha una valutazione da 4 milioni di euro ma secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe partire anche per una cifra inferiore nonostante abbia un contratto fino al 2024 con i parigini. I biancocelesti pensavano anche a Ospina a zero.