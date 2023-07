Lazio, non solo Zielinski: nel mirino di Sarri anche Politano e Mario Rui

Il Corriere dello Sport, parlando del mercato della Lazio, si sofferma sulle possibili trattative del club biancoceleste con il Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport, parlando del mercato della Lazio, si sofferma sulle possibili trattative del club biancoceleste con il Napoli. Praticamente sfumato Zielinski, che era il primo nome nella testa di Maurizio Sarri per il dopo Milinkovic-Savic, nelle prossime settimane potrebbero aprirsi nuovi scenari riguardanti altri due calciatori. Per il quotidiano infatti il nome di Matteo Politano continua ad essere particolarmente apprezzato da Sarri, sebbene Lotito prediliga profili più giovani.

L'investimento sarebbe importante, fra i 16 ed i 17 milioni di euro, e come detto potrebbe non essere l'unico nome sulla tratta Napoli-Roma. La Lazio infatti continua a cercare un terzino sinistro e la società biancoceleste tiene a mente anche il nome di Mario Rui, anche se strapparlo a Rudi Garcia non sembra esercizio semplice. Le alternative, con Pellegrini che sembra sfumato, sono quelle di Valeri della Cremonese e Doig del Verona.