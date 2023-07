Lazio, Politano tra le alternative a Berardi: il Napoli non vuole cederlo

Infine è tornato in auge anche il nome di Matteo Politano: piace a Sarri, ma il Napoli non pare intenzionato a cederlo.

E' Domenico Berardi il primo obiettivo per il ruolo di ala destra, ma alla luce degli elevati costi dell'operazione (il Sassuolo chiede 30 milioni di euro), la Lazio tiene in caldo anche le alternative. Wilfried Zaha è una di queste: svincolato, chiede 3,5 milioni d'ingaggio e ce ne sarebbero altri 10 da pagare all'agente come commissione. Poi, più indietro, restano in corsa anche Bryan Gil del Tottenham e Jesper Karlsson dell'AZ Alkmaar.

Le piste italiane

Come sempre, però, il club biancoceleste è molto attento anche al mercato nostrano, come si legge sul Corriere dello Sport. Oltre a Berardi, si valutano altre due piste made in Serie A. La prima è Riccardo Orsolini, per il quale è stata presentata un'offerta da 7 milioni di euro rifiutata dal Bologna, che ne chiede 15. Infine è tornato in auge anche il nome di Matteo Politano: piace a Sarri, ma il Napoli non pare intenzionato a cederlo.