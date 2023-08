Lazio, Sarri rivuole Mario Rui: il rinnovo col Napoli si allontana

Lotito e Sarri seguono la trattativa tra Mario Rui e il Napoli per il contratto in scadenza nel 2025. Fumata grigia, tendente al nero

Lotito e Sarri seguono la trattativa tra Mario Rui e il Napoli per il contratto in scadenza nel 2025. Fumata grigia, tendente al nero, al primo incontro. E’ previsto a breve un altro contatto tra le parti: se non avesse esito, il portoghese potrebbe spingere per la cessione. A quel punto entrerebbe in gioco la Lazio. Sarri lo ha allenato a Empoli e Napoli, lo stima e non avrebbe difficoltà a inserirlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.