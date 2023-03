Lazio, Sarri vuole rinforzi pronti a centrocampo: nel mirino anche un azzurro

TuttoNapoli.net

Maurizio Sarri non ha fatto mistero della sua volontà di rinforzare la Lazio in vista della prossima stagione. Il vice-Immobile come priorità e quasi come una chimera viste le ultime sessioni di mercato del club biancoceleste ma non solo. Sarri vuole rinforzi pronti a centrocampo, considerato anche i consueti possibili addii di Sergej Milinkovic-Savic e di Luis Alberto. Lewis Ferguson del Bologna e Piotr Zielinski del Napoli sono i primi nomi della lista per il tecnico toscano che poi ha fatto un'ulteriore richiesta a Lotito: Fabiano Parisi. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.