Lazio, si avvicina il primo acquisto: arriva dallo Shakthar l'erede di Leiva

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Lazio molto attiva sul mercato: il club biancoceleste, stando a quanto raccolto da Tmw, sta spingendo per Marcos Antonio dello Shakhtar. Nelle idee di Sarri il brasiliano prenderebbe il posto del connazionale Lucas Leiva, altro calciatore in scadenza a giugno dei biancocelesti, prossimo al rientro in patria. Per il club romano ennesima operazione di giornata, con Tare che starebbe provando a chiudere l'acquisto del carioca dopo aver chiuso per Rugani, aver impostato gli arrivi di Caputo e Vecino, e aver fatto passi avanti anche per Alessio Romagnoli.