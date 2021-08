Lazio, sondaggio col Sassuolo per Boga: può essere il sostituto di Correa

La Lazio punta Jeremie Boga. In attesa di sviluppi sulla cessione di Joaquin Correa il club biancoceleste ha fatto un primo sondaggio per l'esterno del Sassuolo, che ha chiesto la cessione ai neroverdi. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it sarebbe dunque lui il giocatore individuato da Lotito e Tare per la sostituzione dell'argentino e nei prossimi giorni ci saranno altri contatti con gli emiliani.