Lazio, sondaggio per Politano: l’esterno d’attacco vuole restare a Napoli

La Lazio, scrive 'Il Mattino', ha effettuato un sondaggio per Matteo Politano, esterno d'attacco del Napoli legato al club partenopeo da altri due anni di contratto. Un contatto che non si tramuterà in una trattativa perché l'intenzione del calciatore è quella di proseguire la sua carriera nel club campione d'Italia.