Lazio, stallo per il rinnovo di Inzaghi: dopo l'offerta del Napoli si aprirà una pista estera

Secondo quanto afferma il Corriere dello Sport, si vive una fase di stallo per il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. Al netto delle offerte già ricevute da Fiorentina e Napoli, sarebbe in arrivo una proposta anche dall'estero. Lotito dal canto suo è preso dai processi che coinvolgono lui e il club e non è intenzionato a rilanciare. Ci vuole pazienza al momento, perché ogni ipotesi non è da escludere, anche se rispetto a qualche settimane fa, l'addio sembra un po' più probabile.