Lazio, Tare chiude alla cessione di Immobile: "Attorno a lui costruiremo la nuova squadra"

Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Brescia: "Senza dubbio intorno ad Immobile si costruirà la Lazio del futuro, ha un contratto ancora lungo. Lui è un tassello importante di questa società. La festa dopo lo spogliatoio dopo Verona dimostra tutto ciò che è stato costruito da parte della società. Ha fatto una stagione eccezionale, ma tutta la squadra ha giocato bene".

Come valuta il primato di Immobile? "Non è solamente il marchio Immobile, ma anche il marchio Lazio. Siamo tornati nella competizione in cui vogliamo essere ogni anno. Immobile è un tassello importante".

David Silva? "Chi? (ride, ndr). È un grande giocatore, so che vorrebbe fare delle esperienze diverse, ma tra dire e il fare c'è di mezzo il mare".