Lazio, Zielinski inavvicinabile: il Napoli chiede almeno 30mln. Lotito sonda altri profili

Piotr Zielinski è destinato a restare soltanto un sogno per la Lazio. Almeno per il momento. Il Corriere dello Sport in edicola oggi ha analizzato la trattativa di mercato tra i biancocelesti e il Napoli: "Il prezzo del polacco resta alto, inavvicinabile per la Lazio: gli ultimi contatti telefonici con Aurelio sono stati infruttuosi, 30 milioni la richiesta contro l’offerta di 20 più 5 di bonus".

Ritirata strategica?

Il presidente dei capitolini prende tempo e sonda altri profili. Una strategia d'attesa: "Lotito ha declinato, battendo la ritirata, se strategica o meno si vedrà: di sicuro quei soldi per un ottimo giocatore di 29 anni, in scadenza 2024 e non paragonabile a Milinkovic, non li spende", ribadisce il quotidiano.