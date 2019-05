Lazzari-Napoli, pres. SPAL: "Ora ci sono i margini per riaprire la trattativa"

La priorità del Napoli sul mercato è un esterno difensivo e nei mesi scorsi era stato manifestato interesse per Manuel Lazzari della SPAL. Il patron del club estense Simone Colombarini ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "So che c'è stata una manifestazione di interesse del Napoli, una trattativa vera e proprio, che però s'è interrotta perché volevamo tenere il giocatore. Adesso ci sono i margini per riaprirla. Vagnati non mi ha detto nulla, ma i suoi rapporti con Giuntoli sono molto buoni".