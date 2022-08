Le condizioni imposte da ADL per definire l'affare Osimhen-Ronaldo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola riepiloga le condizioni imposte dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Jorge Mendes

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola riepiloga le condizioni imposte dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a Jorge Mendes per definire la doppia operazione Osimhen-Cristiano Ronaldo. Il numero uno del club partenopeo - si legge - è disposto a cedere il centravanti nigeriano al Manchester United solo in caso di offerta da 130 milioni di euro per il cartellino. E per accogliere Cristiano Ronaldo, oltre al prestito gratuito, chiede ai red devils il pagamento di tutte le commissioni e dell'80% dell'ingaggio del portoghese. Riuscirà Mendes a trasformare questa suggestione in realtà a queste condizioni?