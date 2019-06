Le Parisien, Berardi: "Allan-PSG è ormai ai dettagli: il trasferimento è questione di giorni"

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’ su Radio CRC, è intervenuto Cristophe Berard, giornalista de Le Parisien: "Allan al Napoli penso sia una questione di dettagli. Oggi, quando i dirigenti del PSG hanno parlato con quelli del Napoli, hanno parlato anche di Koulibaly: il presidente chiede almeno 100 milioni. A Parigi c'è ancora il capitano Thiago Silva, Marquinhos, Kimpembe, ma a quanto pare il PSG ha già parlato col procuratore di Koulibaly. Il difensore ha ricevuto anche un'offerta dal Manchester ma lui preferirebbe la Francia. La trattativa, però, non è ancora chiusa perchè il prezzo del cartellino è alto. Allan mi risulta sia la priorità, sia della società che dell'allenatore, e quindi credo sia una questione di giorni. Si parla di un'offerta di 70 milioni. L'offerta è molto alta e il PSG ha già speso quest'inverno 47 milioni per Paredes".