Le Parisien - Koulibaly, niente Psg: destino del difensore in Premier League

Dopo aver paventato il possibile arrivo di Kalidou Koulibaly nelle scorse settimane, il quotidiano Le Parisien fa dietrofront, dando una nuova lettura sul destino del difensore azzurro: come riportato dall'edizione di oggi, il futuro di Koulibaly non sarà in Francia, visto che soprattutto il prezzo del giocatore (tra i 50 e 70 mln di euro, si legge) non metterebbe d'accordo le due parti. Il difensore senegalese, dunque, dovrebbe proseguire - secondo Le Parisien - la sua carriera in Premier League, con la maglia del Manchester United.