Le Parisien - Koulibaly, sfuma l'ipotesi PSG: troppo alta la richiesta di ADL

Dopo aver paventato il possibile arrivo di Kalidou Koulibaly da diversi mesi, il quotidiano Le Parisien ha fatto dietrofront (già qualche settimana fa), dando nella sua edizione odierna una nuova lettura sul destino del difensore azzurro, il cui futuro non sarà in Francia, alla luce del prezzo del giocatore (100 milioni di euro, si legge) non metterebbe d'accordo le due parti. Per rimpiazzare il partente Thiago Silva si valuta la soluzione interna: Marquinhos e Kimpembé.